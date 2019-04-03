В Самарской области задержали автовора

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27 марта 2019 года в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступила информация о том, что водитель одной из организаций не обнаружил 25 марта транспортное средство работодателя на месте парковки – возле дома на улице Спортивная поселка Усть-Кинельский Самарской области.Опрошенный сотрудниками полиции 30-летний житель поселка пояснил, что три дня искал автомобиль, который пропал в период времени с 25.03.2019 по 26.03.2019, после чего обратился за помощью к полиции". В результате действий злоумышленника организации был причинен ущерб на сумму 10 000 рублей. Ориентировка на розыск автомобиля отечественного производства 1990 года выпуска была направлена в органы внутренних дел области и соседних регионов, доведена до сотрудников Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности.Инспекторы ДПС роты 2 батальона 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самара несли службу в ночное время на маршруте патрулирования, когда примерно в три часа утра, автомобиль, описанный в ориентировке, проследовал по ул. Ново-вокзальной города Самары. Включив световые проблесковые маячки и громкоговоритель, полицейские начали преследование машины и потребовали остановиться. Водитель подчинился законным требованиям и пояснил сотрудникам полиции, что автомобиль взял в пользование, так как считал его брошенным.До прибытия следственно-оперативной группы инспекторы ДПС принимали меры по регулированию дорожного движения на участке автодороги и охране задержанного, а затем передали подозреваемого инициатору розыска.Стражи порядка выяснили, что подозреваемый 1998 года рождения, проник в транспортное средство и завёл его, напрямую замкнув провода зажигания. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления признал свою вину в содеянном, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.