В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции
9 октября 2018 13:07
59
Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Следствием установлено, что подозреваемый ложно понимая интересы службы, явно превышая свои должностные полномочия, скрыл преступление.
Так, в июле 2018 года подозреваемый внес в объяснения заявителя по факту кражи собственности Куйбышевской железной дороги заведомо ложные сведения о сумме похищенного имущества, указав вместо 75000 рублей, сумму в размере 2500 рублей, что позволило принять незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи малой суммой похищенного, а виновным лицам уйти от уголовной ответственности.
Преступное деяние было выявлено и зафиксировано в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами УФСБ России по Самарской области и ОСБ УТ МВД России по ПФО.
Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, подозреваемому избрана мера пресечения.
Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, сообщается на сайте ведомства.
По информации пресс-службы УТ МВД России по ПФО: "В ходе проведения оперативных мероприятий установлен факт превышения должностных полномочий сотрудником
Сызранского ЛО МВД России на транспорте, который принял необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее
время данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. В отношении него принято процессуальное решение".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 октября 2018 19:33
При проведении работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, мужчина, 1974 года рождения, выпал из корзины и получил повреждения, несовместимые с... Закон
211
8 октября 2018 19:26
Упав на землю с 3-го этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, незамедлительно вызвали скорую помощь, в... Закон
231
8 октября 2018 15:08
Администрация Самары попытается истребовать через суд компенсацию в 13 млн рублей с подрядчика, выполнявшего реконструкцию набережной Волги. В работе компании... Закон
339
7 октября 2018 13:47
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Закон
241
6 октября 2018 19:05
Он попал под преследование в 2017 году. Закон
348
6 октября 2018 15:04
Еще трое военнослужащих подали заявления на недавно задержанного гражданина. Закон
1254
5 октября 2018 18:51
В кабинетах «Тольяттихимбанка» скрывались Карибские острова: Показания давала работница депозитария «Тольяттихимбанка» Лазарева. Закон
451
Происшествия
9 октября 2018 13:52
Следствие выясняет причины инцидента. Происшествия
11
9 октября 2018 11:26
К правоохранителям обратились жители окрестных домов. Происшествия
87
9 октября 2018 10:47
В отношении виновниц возбуждены уголовные дела. Происшествия
92
Криминал
9 октября 2018 13:48
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
12
9 октября 2018 13:19
Они проникли в магазин, разбив входную стеклянную дверь. Криминал
54
9 октября 2018 13:07
Его подозревают в превышении должностных полномочий. Криминал
54
Видео
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
107
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
180
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
541
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
464
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
865
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15868
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
473
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1026
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1062
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2114
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1541
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1706
Мероприятия