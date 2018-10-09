В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции

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Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Следствием установлено, что подозреваемый ложно понимая интересы службы, явно превышая свои должностные полномочия, скрыл преступление.Так, в июле 2018 года подозреваемый внес в объяснения заявителя по факту кражи собственности Куйбышевской железной дороги заведомо ложные сведения о сумме похищенного имущества, указав вместо 75000 рублей, сумму в размере 2500 рублей, что позволило принять незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи малой суммой похищенного, а виновным лицам уйти от уголовной ответственности.Преступное деяние было выявлено и зафиксировано в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами УФСБ России по Самарской области и ОСБ УТ МВД России по ПФО.Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, подозреваемому избрана мера пресечения.Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, сообщается на сайте ведомства.По информации пресс-службы УТ МВД России по ПФО: "В ходе проведения оперативных мероприятий установлен факт превышения должностных полномочий сотрудникомСызранского ЛО МВД России на транспорте, который принял необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящеевремя данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. В отношении него принято процессуальное решение".Фото pixabay.com