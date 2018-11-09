В Самарской области возбудили уголовное дело за взятку сразу против троих полицейских
9 ноября 2018 11:19
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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) У МВД России по городу Самаре, а также в отношении оперуполномоченного отделения по предупреждению и раскрытию квалифицированных мошенничеств оперативно – сыскного отдела уголовного розыска У МВД России по городу Самаре.
По версии следствия, 4 ноября 2018 года двое подозреваемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в одной из квартир дома, расположенного по улице Евгения Золотухина в микрорайоне Крутые ключи города Самары, получили через посредника от гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человеку), часть взятки в виде денег в размере 50 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, выразившееся в неисполнении ими своих должностных обязанностей по проведению в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, с целью выявления и пресечения совершенного им преступления против личности.
8 ноября 2018 года подозреваемые, продолжая реализацию преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в автомобиле, припаркованном около ТЦ «Управа» в городе Самаре, получили через того же посредника следующую часть взятки в виде денег в размере 550 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
В настоящее время все трое подозреваемых задержаны, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По факту случившегося начальником ГУ МВД России по Самарской области назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Фото pixabay.com
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