В Самарской области вор украл из новостройки три батареи
27 марта 2019 10:33
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В середине февраля 2019 года подозреваемый проник в подъезд многоквартирной новостройки в поселке Сургут и тайно похитил 3 электрических конвектора.
Жильцы дома, из которого были похищены электроприборы, обнаружив пропажу, обратились за помощью в полицию.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, провели осмотр, установили и опросили свидетелей пропажи. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что к краже может быть причастен житель поселка городского типа Суходол 1992 года рождения. Прибыв домой к подозреваемому, сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ходе осмотра жилища были обнаружены и изъяты отопительные приборы, похищенные ранее.
Похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, сообщает облМВД.
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