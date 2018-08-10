В Самарской области ветеринар выдавал незаконные справки для ввоза рыбы

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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлены факты получения незаконного денежного вознаграждения.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия, который вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидетельства, дающие право на транспортировку рыбы и подтверждающие её безопасность. Ветврач оформил без соответствующих процедур по ветеринарному контролю документы на 4200 кг рыбы, подлежащей отправке в Республику Татарстан, и на 3000 кг раков. За каждое оформленное таким образом свидетельство он получал денежные средства в сумме 1000 рублей. Всего полицейские установили 8 аналогичных эпизодов, совершенных в период с января по июль 2018 года.По данным фактам отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мелкое взяточничество»).pixabay.com