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В Самарской области у водителя нашли марихуану под сиденьем

27 ноября 2018 12:49
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В Самарской области у водителя нашли марихуану под сиденьем Автомобилиста остановили за нарушение ПДД.
 Автомобилиста остановили за нарушение ПДД.

Во время несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району был остановлен автомобиль ВАЗ-2111 за нарушение Правил дорожного движения. При составлении протокола стражи правопорядка заметили, что нарушитель сильно нервничает. На вопрос, не находятся ли в машине запрещенные предметы или вещества, водитель признался, что под передним пассажирским сиденьем хранится марихуана.

Прибывшие сотрудники отдела уголовного розыска в присутствии понятых провели досмотр транспортного средства, принадлежащего местному жителю 1980 года рождении, в ходе которого был изъят пакет из полимера, внутри которого находилось вещество растительного происхождения. Согласно справке об исследовании, найденным веществом оказалось наркотическое средство "марихуана" общей массой 165,25 граммов.

Полицейские выяснили, что злоумышленник на учете у нарколога не состоит, наркотические средства употребляет эпизодически. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что в начале августа текущего года он нарвал дикорастущую коноплю недалеко от поселка, после чего спрятал ее в автомобиле с целью личного употребления. По данным сотрудников органов внутренних дел, местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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