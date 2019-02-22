В Самарской области "телефонному террористу" присудили условный срок

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23 сентября 2018 года на телефон дежурной части МО МВД России «Кинельский» поступило анонимное сообщение о заминировании здания школы в с.Георгиевка Кинельского района Самарской области.В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в короткий срок установлен и задержан житель с.Георгиевка 1978 г.р., который совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма.Мужчина вину признал, объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок в состоянии сильного алкогольного опьянения.Судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.Приговор вступил в законную силу.