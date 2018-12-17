В Самарской области сбывали купюры по 5000 рублей

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В полицию поступила информация, что в различных торговых точках, расположенных на территории Самарской области, неизвестные совершили сбыт и попытки сбыта поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, а также аналогичные преступления были совершены в Пензенской области.По данным оперативников, предполагаемые злоумышленники - мужчины 1994 и 1984 годов рождения, проживали в Самаре на арендованной квартире. Они подозреваются в совершении 12 фактов сбыта и 6 фактов покушения на сбыт поддельных денежных купюр на территории Самарской области. Третий подозреваемый 1984 года рождения, по предварительным данным, обеспечивал все передвижения предполагаемых злоумышленников.С целью конспирации подозреваемые меняли автомобиль, на котором передвигались, а также приходили в различные торговые точки в разной одежде. Мужчины использовали деловой стиль, чтобы при оплате товаров не вызывать подозрения у продавцов. Кроме того, в случае, если работники торговой точки высказывали подозрения по поводу предоставленной к оплате купюры, предполагаемые злоумышленники предъявляли чек, который подтверждал, что незадолго до покупки денежные средства были сняты в одном из банкоматов города.Вскоре подозреваемые были задержаны сотрудниками 5 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Пензенской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Самарской области. В результате личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты 26 денежных купюр номиналом 5000 рублей. Согласно заключению проведенной экспертизы изъятые купюры являются фальшивыми.В настоящее время по факту сбыта, а также покушения на сбыт поддельных денежных средств возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.pixabay.com