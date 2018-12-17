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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области сбывали купюры по 5000 рублей

17 декабря 2018 09:10
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В Самарской области сбывали купюры по 5000 рублей Аналогичные преступления были совершены в Пензенской области.
Аналогичные преступления были совершены в Пензенской области. 

В полицию поступила информация, что в различных торговых точках, расположенных на территории Самарской области, неизвестные совершили сбыт и попытки сбыта поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей, а также аналогичные преступления были совершены в Пензенской области.

По данным оперативников, предполагаемые злоумышленники - мужчины 1994 и 1984 годов рождения, проживали в Самаре на арендованной квартире. Они подозреваются в совершении 12 фактов сбыта и 6 фактов покушения на сбыт поддельных денежных купюр на территории Самарской области. Третий подозреваемый 1984 года рождения, по предварительным данным, обеспечивал все передвижения предполагаемых злоумышленников.

С целью конспирации подозреваемые меняли автомобиль, на котором передвигались, а также приходили в различные торговые точки в разной одежде. Мужчины использовали деловой стиль, чтобы при оплате товаров не вызывать подозрения у продавцов. Кроме того, в случае, если работники торговой точки высказывали подозрения по поводу предоставленной к оплате купюры, предполагаемые злоумышленники предъявляли чек, который подтверждал, что незадолго до покупки денежные средства были сняты в одном из банкоматов города.
Вскоре подозреваемые были задержаны сотрудниками 5 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Пензенской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Самарской области. В результате личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты 26 денежных купюр номиналом 5000 рублей. Согласно заключению проведенной экспертизы изъятые купюры являются фальшивыми.
В настоящее время по факту сбыта, а также покушения на сбыт поддельных денежных средств возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.

pixabay.com

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