В Самарской области разыскали мужчину, который находился в федеральном и межгосударственном розыске

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В результате реализации сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин одной из республик Средней Азии, который находился в федеральном и межгосударственном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера в своей стране.Указанное лицо уже отбывало наказание на территории региона за оказание пособнической помощи гражданину РФ в его переправке на территорию Сирии для последующего вступления в ряды незаконного вооруженного формирования, структурно входящего в состав международной террористической организации, запрещенной в РФ.В феврале 2019 года в международном аэропорту «Курумоч» осуществлено контролируемое выдворение отбывшего наказание иностранца с территории Российской Федерации в страну исхода с передачей под контроль сотрудникам правоохранительных органов для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности в установленном порядке.Фото pixabay.com