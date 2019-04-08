В Самарской области разбойник с ножом отобрал 250 тысяч рублей у пожилых людей

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Житель села Теплый Стан Елховского района Самарской области выразил признательность сотрудникам следственной группы ОМВД России по Елховскому району за грамотно расследованное уголовное дело.Неизвестный мужчина, незаконно проникнув в частный дом, используя предмет, похожий на нож, применяя насилие в отношении находящихся в доме пожилых граждан, открыто похитил денежные средства на сумму около 250 тысяч рублей. О разбое возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий предполагаемый злоумышленник установлен, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу, сообщает облМВД.