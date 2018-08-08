В Самарской области полицейский задержан за взятку в 600 тысяч рублей

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Сотрудник одного из подразделений полиции Самары получил от гражданина денежные средства в размере 600 тысяч рублей за общее покровительство.СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: pixabay.com