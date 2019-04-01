В Самарской области полицейские задержали "телефонного террориста"

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В дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о готовящемся взрыве в многоквартирном жилом доме.Дежурный, принявший сообщение, отправил на место преступления следственно оперативную группу. Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия, в результате которых ничего опасного обнаружено не было. Правоохранители определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал жителю Нефтегорска. В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый за совершение тяжкого преступления. В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения.По данному факту в отношении мужчины группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.