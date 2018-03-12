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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области полицейские задержали серийного вора, который совершил не менее 53 хищений имущества

12 марта 2018 09:35
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В Самарской области полицейские задержали серийного вора, который совершил не менее 53 хищений имущества.
Злоумышленник действовал в ночное время суток.

В январе 2018 года сотрудники полиции Ставропольского района задержали мужчину по подозрению в совершении серии краж. Как установили полицейские, в период с июля по декабрь 2017 года злоумышленник совершил не менее 53 хищений имущества. Мужчина проникал в жилые и строящиеся дома, в хозпостройки, бани и гаражи. Потерпевшими являются жители 13 населённых пунктов района.

Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал в ночное время суток. По предварительным данным, он проникал в помещение, вскрывая замки запорных устройств, взламывая двери, повреждая окна или стены. Похищенным имуществом зачастую становилась бытовая техника, электро- и строительные инструменты. Также мужчина похищал велосипеды, лодки, пневматические винтовки, автомобильный аккумулятор, пылесосы, рыбацкий костюм, снегоуборочную машину, видеокамеры, пылесос, фотоаппарат и другое. В одном из случаев среди похищенного были коллекция игрушечных автомобилей СССР в количестве 118 штук, в другом - 2 самовара конца 19 века стоимостью 10 тысяч рублей каждый.

В общей сложности, 29-летний мужчина за 5 месяцев совершил 53 кражи, ущерб от которых составил 2 млн. рублей.

С мест происшествий сотрудниками полиции были изъяты следы обуви, рук и одежды, а также следы протекторов шин. В результате оперативных мероприятий, опроса возможных свидетелей полицейские выяснили, что похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбарды на территории Ульяновской области, а также республик Башкортостана и Татарстана. Часть похищенного была обнаружена стражами правопорядка по месту жительства подозреваемого в г. Димитровграде. Оперативники выяснили, что украденное имущество мужчина вывозил на легковом автомобиле, который отставлял неподалёку от места кражи.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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