В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

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С середины апреля по июнь этого года в городе Тольятти Самарской области в ночное время были совершены 9 краж из автомашин. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник взламывал дверные замки транспортных средств, разбивал окна и похищал автомагнитолы, колонки, видеорегистраторы, радары, а также аккумуляторы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей.Потерпевшие обратились в полицию с заявлениями. В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители осмотрели места происшествий, опросили пострадавших и возможных свидетелей случившегося, проверили возможные места сбыта похищенного. В нескольких ломбардах полицейские обнаружили украденное имущество и выяснили данные того, кто его сдавал. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого 1996 года рождения по месту жительства в Автозаводском районе г.Тольятти.В ходе допроса злоумышленник, ранее судимый за совершение аналогичного противоправного деяния, признался полицейским, что вырученные денежные средства тратил на алкоголь и продукты.По факту краж возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.

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