В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в поджогах, в результате одного из которых погибла женщина
12 января 2018 13:58
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В полицию поступило сообщение о том, что в селе Алексеевка по улице Титова горит жилой дом и, возможно, есть жертвы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
После того, как сотрудники пожарно-спасательной части ликвидировали пожар, в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки жилплощади. Примерно в это же время в полицию поступило еще одно сообщение о попытке поджога другого дома по улице Титова, расположенного в пятистах метрах от сгоревшего жилища.
Прибывшие на вызов сотрудники полиции опросили 56-летнюю жительницу Алексеевки, чей дом практически не пострадал от огня. Женщина рассказала правоохранителям, что находилась дома вместе со своей знакомой, когда через окно заметила пламя. Она сразу же позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и вместе со приятельницей бросилась тушить возгорание. С огнем женщинам удалось справиться еще до приезда пожарных.
В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили личность предполагаемого поджигателя дома - 49-летнего соседа потерпевшей. По имеющимся данным, в 2016 году мужчина обворовал ее дом, потерпевшая написала заявление в полицию, в результате сосед был осужден. Злоумышленник не раз грозился женщине отомстить за это. К тому же этим вечером сосед хотел присоединиться к застолью в доме женщины, однако хозяйка непрошеному гостю решительно указала на дверь.
В ходе патрулирования села правоохранители обнаружили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, передвигавшегося на велосипеде по одной из ночных улиц. Стражи порядка задержали подозреваемого. В ходе опроса мужчина признался, что именно он совершил поджог двух домов.
Сотрудники полиции установили, что в ночь перед пожаром подозреваемый вместе со своей знакомой находились в гостях у погибшей, где они распивали горячительные напитки. В какой-то момент 70-летняя хозяйка дома отправилась спать, а ее гости продолжили застолье. После того, как спиртное закончилось, мужчина и женщина решили отправиться за выпивкой. Гостья оделась и вышла на улицу, а 49-летний мужчина попытался разбудить спящую хозяйку в надежде занять у нее немного денег, однако это ему не удалось. Подозреваемый пояснил полицейским, что решил разбудить спящую другим способом: с собой у него была бутылка с зажигательной смесью, которую мужчина сам изготовил накануне для того, чтобы сжечь мусор. Облив этой жидкостью диван, на котором спала хозяйка дома, мужчина чиркнул спичкой и вышел на улицу. 49-летний житель Алексеевки посчитал, то такая шутка точно поднимет на ноги заснувшую женщину. После чего мужчина решил отправиться домой, попрощавшись с ничего не подозревающей знакомой, которая пошла в гости к своим друзьям.
По пути к своему дому мужчина вспомнил об утренней обиде на свою соседку, которая не пустила его на порог. В окнах женщины горел свет и ему пришла идея "подшутить" и над своей соседкой. Он облил крыльцо дома зажигательной смесью, поджег его, однако огонь погас. Алексеевец предпринял еще одну попытку "пошутить", облив горючей смесью калитку. Но и в этот раз огонь не разгорелся. Тогда мужчина полил жидкостью угол дома и подоконник, и вновь поджег. После чего взял велосипед соседки и отправился к своему товарищу для продолжения застолья, но вскоре был задержан полицейскими.
В настоящее время в отношении подозреваемого мужчины возбуждено 2 уголовных дела, сообщает облМВД.
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