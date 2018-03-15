В Самарской области полицейские встречаются со школьниками и рассказывают им об опасности употребления наркотиков

84

В рамках I этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские Сызрани и Приволжского района встречаются со школьниками и рассказывают им об опасности употребления наркотиков, а также предупреждают об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.Так, оперуполномоченный отделения уголовного розыска Отдела МВД России по Приволжскому району младший лейтенант полиции Вячеслав Трунин, старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Шабакаева и представитель Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел Елена Демина поделились с учениками 9-10 классов школы села Приволжье случаями из служебной практики, когда несовершеннолетние оказывались втянутыми в незаконный оборот наркотиков и о предусмотренной российским законодательством ответственности за хранение, сбыт, перевозку, а так же употребление запрещенных веществ.Кроме того, полицейские рассказали о вреде наркотиков и опасности возникновения зависимости при употреблении наркотических средств, а также разъяснили учащимся, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотиков.Представитель Общественного совета призвала ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, быть законопослушными и бдительными гражданами своей страны.В Сызрани стражи правопорядка пришли в гости к учащимся 5-6 классов школы №38. Старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Екатерина Семибратова подробно рассказала о вреде наркотических веществ, о том, как они действуют на репродуктивную систему молодого организма, как разрушают мозг человека. Было отмечено, что, попадая на учет к наркологу, молодые люди разрушают свою дальнейшую судьбу, лмшаясь надежды на успешную карьеру, образование, ну и, конечно же, семью. Никто не захочет связать свою жизнь с человеком, который употреблял или употребляет наркотические вещества.В заключении мероприятий школьникам были вручены буклеты «Скажи наркотикам нет!» и памятки с номерами телефонов, по которым можно связаться с сотрудниками правоохранительных органов и рассказать о совершаемом правонарушении, сообщает облМВД.