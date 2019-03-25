В Самарской области полицейские со стрельбой задержали разбойников из Уфы

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В дежурную часть МО МВД России "Клявлинский" поступила информация о том, что возле одного из домов в городе Уфа республики Башкортостан произошло разбойное нападение, в ходе которого неустановленные лица завладели легковым автомобилем зарубежного производства и скрылись в неизвестном направлении.Описанный в ориентировке автомобиль сотрудники полиции обнаружили на въезде в село Старое Ермаково Камышлинского района Самарской области. Злоумышленники двигались во встречном направлении. Включив световые проблесковые маячки и громкоговоритель, полицейские перегородили движение машины и потребовали остановиться. Однако водитель не подчинился законным требованиям полицейских, и, совершив маневр объезда патрульного автомобиля, скрылся в направлении автодороги М-5 "Урал".Преследуя злоумышленников, сотрудники полиции неоднократно высказывали требование об остановке с помощью громкоговорителя, однако водитель не реагировал и не выполнял требование правоохранителей. Он продолжал движение на высокой скорости, совершая маневры и создавая угрозу для жизни и здоровья других участников движения.Сотрудниками полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия для предупредительного выстрела с целью остановки автомобиля. Несмотря на указанные действия, водитель продолжал движение в направлении автодороги М-5 "Урал", создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. Убедившись в отсутствии других участников дорожного движения, инспектора ДПС приняли решение о применении огнестрельного оружия для остановки транспортного средства.Однако, в результате выстрелов полицейские лишь незначительно повредили автомобиль, при этом водитель увеличил скорость.На участке 1146 км. автодороги М-5 "Урал" водитель не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля, двигавшегося во встречном направлении. После совершения ДТП подозреваемые выбежали из автомобиля и попытались скрыться в лесном массиве. Их задержали, сообщает облМВД.