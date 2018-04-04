В Самарской области ограбили пенсионерку - ветерана Великой Отечественной войны
4 апреля 2018 12:51
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В ноябре 2011 года трое злоумышленников, разбив стекло окна, незаконно проникли в дом жительницы села Сходнево 1925 года рождения, ветерана Великой Отечественной войны, и потребовали деньги от потерпевшей. Пенсионерка, достав из кармана куртки все, что у нее было - 2 тысячи рублей, отдала им эти деньги. На машине, за рулем которой находился их сообщник, они скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию, по факту грабежа возбудили уголовное дело.
В январе 2012 года четверо неизвестных вновь проникли к женщине в дом, так как знали, что единственным источником дохода ветерана является пенсия, которую принесли на днях. Нападавшие похитили у нее деньги в сумме 700 рублей, орден Великой Отечественной войны второй степени, юбилейные медали, две сберегательные книжки и паспорт, после чего, связав потерпевшей руки, скрылись с похищенным и распорядились деньгами по своему усмотрению, а награды продали. По факту грабежа также возбудили уголовное дело.
Установить личности грабителей и задержать их по горячим следам полицейским не удалось. Однако, расследование уголовного дела не прекращалось, следователем были назначены экспертизы изъятых с места преступления улик, в том числе следов пальцев рук, отпечатков обуви и окурков сигарет.
В результате проделанной кропотливой работы в январе 2018 года удалось идентифицировать личность одного из подозреваемых в грабеже и установить его местонахождение. Допрошенный в качестве подозреваемого, под давлением улик мужчина 1987 года рождения признался в содеянном, сообщив, что потерпевшая является его дальней родственницей и он предполагал, что у нее большая пенсия. Также мужчина сознался в том, что участвовал в обоих ограблениях и являлся "наводчиком" своих знакомых на дом ветерана. Злоумышленник выдал своих подельников - двух жителей Волжского района 1987 года рождения, Клявлинского района 1956 года рождения, Похвистневского района 1987 года рождения, Кинельского района 1990 года рождения и г. Самары 1990 года рождения.
Как установили сотрудники полиции, трое из подозреваемых в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы, четверо других - имеют непогашенную судимость за совершение имущественных преступлений. В отношении остальных мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время расследование уголовного дела, объединенного в одно производство, завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает облМВД.
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