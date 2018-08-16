В Самарской области насильник напал на 11-летнюю девочку, но она сумела ударить его ножом

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1969 года рождения.По версии следствия, 09 августа 2018 года, примерно в 14 часов подозреваемый, находясь в одном из домов по улице Набережной в Сергиевском районе Самарской области, будучи в нетрезвом состоянии совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11 летней девочки. Подозреваемый начал душить девочку, в результате чего она потеряла сознание. После того как она пришла в сознание подозреваемый отнес девочку на диван и стал раздевать ее, она попыталась убежать от него, но он схватил ее за волосы и потащил в комнату. В этот момент девочка схватила нож и нанесла им удар в спину подозреваемого, после чего убежала из дома.В настоящее время подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.