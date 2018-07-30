В Самарской области наркоторговцы отправились в колонию на 10 и 11 лет

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, в сентябре 2017 года Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация о том, что жители региона 1984 г.р. и 1987 г.р. быть причастны к организации незаконного оборота наркотических средств в крупных размерах на территории г.Сызрань и г.Октябрьск Самарской области.Мужчины задержаны с поличным в момент транспортировки очередной партии наркотического средства. В ходе обследования используемого ими автомобиля обнаружено и изъято 480 грамм героина. 29 сентября 2017 года следственным отделом УФСБ России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.Мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 1 месяц и 10 лет соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com