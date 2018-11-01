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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области мошенники, представляясь сотрудником полиции, предлагают перевести деньги на банковскую карту

1 ноября 2018 10:43
198
В Самарской области мошенники, представляясь сотрудником полиции, предлагают перевести деньги на банковскую карту
Правоохранители по данному факту проводят проверку.

Лучший способ обезопасить себя – игнорировать подозрительные звонки или сообщения. Если все же вы попались на удочку мошенников, немедленно сообщите в полицию или обратитесь с заявлением о совершенном мошенничестве. В нем подробно опишите все обстоятельства: когда и с какого номера телефона пришло сообщение (сделан звонок), кто звонил, каким именем, фамилией, должностью представился, подробности разговора или сообщения, информацию, которую требовалось сообщить.

Также необходимо сообщить о телефонном мошенничестве в абонентскую службу или службу технической поддержки сотовой компании, с номера которой поступило сообщение (звонок).
Контакты ближайшего отдела полиции вы можете узнать по ссылке https://63.мвд.рф/contact/Kontaktnaja_informacija или по телефонам: 02, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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Комментарии



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