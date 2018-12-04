В Самарской области местный житель задержан за убийство беременной жены
4 декабря 2018 13:24
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Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).
По версии следствия, 25 ноября 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, нанес своей беременной жене несколько ударов ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных повреждений женщина скончалась.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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