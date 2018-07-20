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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области криминальную группу обвинили в хищении 1,5 млрд рублей

20 июля 2018 14:09
134
В Самарской области криминальную группу обвинили в хищении 1,5 млрд рублей
Органы предварительного следствия уже допросили более 3 тыс. свидетелей и потерпевших, провели более 600 различных экспертиз, установили более 1,5 тыс. потерпевших.

По версии полицейских, в период с июня 2014 по декабрь 2014 в городе Самара происходило регулярное хищение денежных средств организованной преступной группой, с депозитов физических лиц из числа клиентов коммерческого банка.

К уголовной ответственности привлечены 14 граждан, большинству из них обвинения предъявлены, остальные подозреваемые объявлены в розыск.

Следователи ГСУ областного главка допросили более 3 тыс. свидетелей и потерпевших, провели более 600 различных экспертиз, установили более 1,5 тыс. потерпевших. Уголовное дело насчитывает 430 томов.

"Поскольку бухгалтерские документы банка были скрыты, нам пришлось самостоятельно устанавливать личности вкладчиков, а они проживали почти во всех регионах РФ, - отметил начальник ГСУ ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор юстиции Алексей Зеленов. - Плюс пришлось также восстанавливать всю финансово-хозяйственную деятельность банка".

В ходе предварительного следствия оказана помощь потерпевшим в получении необходимых документов для возврата похищенного. 2874 бывших вкладчиков кредитного учреждения получили выплаты на сумму свыше 1 553 950 727,91 рублей, сообщает облМВД.

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