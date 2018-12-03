В Самарской области изъяли из незаконного оборота более 12 кг марихуаны

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К сотрудникам отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России "Похвистневский" поступила оперативная информация о том, что 60-летний житель села Подбельск хранит у себя марихуану.Правоохранители выехали по адресу проживания подозреваемого, где провели осмотр комнат жилого дома и надводных построек. В одной из них были обнаружены канистры объёмом 50 и 60 литров, наполненные засушенной растительной смесью. Владелец дома пояснил, что это марихуана, которую он хранит для личного пользования, без цели сбыта. По предварительным данным, коноплю он собрал неподалеку от своего дома и сам высушил.Сотрудники полиции изъяли канистры с содержимым и направили на экспертизу, в результате которой установлено, что изъятое растительное вещество является марихуаной весом более 12 килограммов.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.