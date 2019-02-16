В Самарской области изобличено преступное сообщество, продававшее наркотики бесконтактным способом

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Как было установлено в ходе следствия, весной 2016 года в Управление наркоконтроля стала поступать оперативная информация о том, что на территории Новокуйбышевска, Чапаевска, Самары, Отрадного, Кинеля организована торговля наркотиками.через так называемый "интернет-магазин".В ходе поведения ОРМ оперативники УНК установили двух участников преступной группы. Владислав Д. обосновался в Самаре, Каха Х. проживал в Отрадном. Наркосеть опутывала всю Самарскую область.Было установлено, что организатором и руководителем преступного сообщества является житель г. Энгельс Саратовской области 32-летний, ранее судимый и официально безработный Андрей В. Он вовлёк в преступную группу своего старшего брата Виктора. А также не менее шести безработных жителей Самарской области в возрасте от 20 до 23 лет.Пользуясь услугами интернет-магазинов и их филиалов, занимающихся на территории РФ сбытом наркотических средств синтетического происхождения по принципу сетевого маркетинга, Андрей, не имея официального источника дохода, для получения финансовой выгоды решил в феврале 2016 года организовать аналогичный бизнес на территории Самарской области.В ходе проведённых ОРМ и следственных действий обнаружено и изъято наркотических средств общей массой более 3 килограммов, легализовано более 12 миллионов рублей.28 января 2019 года в отношении организатора преступного сообщества вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Кроме того, родному брату организатора назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Остальные обвиняемые ждут судебного решения, сообщает облМВД.