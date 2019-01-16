В Самарской области ищут похитительницу кошелька

146

12 ноября в период времени с 09.00 до 10.00 час. в медицинском учреждении, расположенном в поселке городского типа Мирный Красноярского района Самарской области на улице Нефтяников, дом 1, неустановленная женщина свободным доступом похитила из сумки местной жительницы кошелек, в котором находились денежные средства и банковская карта.Приметы подозреваемой: женщина, возраст 45-50 лет, рост 160 - 170 см.Была одета: куртка красного цвета, вязаная шапка черного цвета.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить по тел.: 8(846)5721378, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).