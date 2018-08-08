В Самарской области ищут похитителей терминала из сетевого магазина
8 августа 2018 11:25
96
16 июля в сельском поселении Валы Ставропольского района двое неизвестных совершили хищение терминала сбора данных из сетевого магазина. Ущерб от действий преступников составил 20 000 рублей. Приметы подозреваемых:
1. мужчина среднего телосложения, русый. Был одет: шорты серого цвета из трикотажа длиной чуть ниже колен.
2. мужчина среднего телосложения, короткая стрижка, темные волосы, на голове солнцезащитные очки черного цвета. Был одет: джинсовые шорты голубого цвета, футболка серого цвета. На безымянном пальце правой руки имеется кольцо.
Мужчины примерно одинакового роста.
Стражи правопорядка просят граждан помочь в поиске подозреваемых. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 28-17-24, 22-59-66 или по адресу ул. Лесная, 52а, либо позвонить по телефону 020 или обратиться в ближайший отдел полиции.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 августа 2018 23:58
По словам одной из девушек, футболист поначалу помогал ей с ребёнком, но потом помощь сошла на нет. Закон
396
7 августа 2018 22:41
Сама Донгак написала на своей странице в "Фейсбуке", что две исторические фотографий времён Второй мировой войны, которые были сняты в Германии, она... Закон
414
3 августа 2018 22:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
427
3 августа 2018 21:36
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано. Закон
422
3 августа 2018 15:41
Теперь "волшебник в голубом вертолёте" по приговору суда может остаться без сладкого на два года. Закон
234
3 августа 2018 15:25
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить. Закон
324
Происшествия
8 августа 2018 13:31
В момент аварии отечественная фура стояла на «островке»-разделителе. Происшествия
97
8 августа 2018 12:47
Похищенное имущество обнаружено. Происшествия
318
8 августа 2018 12:24
За 2018 год в отношении 19 жителей района возбуждены аналогичные уголовные дела. Происшествия
91
Криминал
8 августа 2018 14:01
Деньги предназначались за общее покровительство. Криминал
35
8 августа 2018 13:05
Преступник взломал двери в кладовку. Криминал
65
8 августа 2018 11:34
При себе у нее также нашли наркотик. Криминал
84
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
263
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
719
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
628
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1167
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
937
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
980
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1576
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1562
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3249
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2336
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3476
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
770
Мероприятия