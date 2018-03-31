В Самарской области грабителя задержали в момент распития похищенного алкоголя
31 марта 2018 11:45
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На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с «тревожной кнопки» одного из магазинов, находящегося в п. Сургут Сергиевского района. Приехав на вызов, сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, уточнив обстоятельства дела, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Сотрудники полиции установили, что в магазин пришел мужчина и попросил продавца дать ему в долг спиртного. Услышав отказ, неудачливый покупатель покинул помещение, но через некоторое время вернулся. По предварительным данным, повторно услышав отрицательный ответ на его просьбу, он начал расшатывать витрину, впоследствии разбив ее. Получив свободный доступ к спиртному, мужчина завладел четырьмя бутылками водки на сумму 800 рублей. Продавец подробно описала внешность нападавшего.
Изучив список полученных примет, участковый уполномоченный полиции опознал в разыскиваемом местного жителя - ранее судимого за совершение аналогичного противоправного деяния мужчину 1983 года рождения. Сотрудники полиции направились по месту жительства предполагаемого злоумышленника и задержали его во время распития похищенного спиртного. Оставшийся алкоголь был изъят и возвращен в магазин.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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