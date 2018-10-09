В Самарской области двое подростков украли алкоголя на 30 тысяч рублей

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В полицию Тольятти поступило сообщение от администратора магазина, расположенного на улице Мира Звонивший сообщил о том, что двое молодых людей похитили из торговой точки алкогольную продукцию стоимостью более 30 000 рублей.Полицейские выяснили, что после полуночи злоумышленники проникли в магазин, разбив входную стеклянную дверь. Поместив бутылки в рюкзак, молодые люди скрылись.В результате оперативных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое подростков 2000 и 2001 годов рождения, ранее попадавшие в поле зрение правоохранителей. Подростки были задержаны и доставлены в отдел полиции. Во время опроса подозреваемые признались в содеянном и рассказали, что совершили кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также задержанные отметили, что похищенный алкоголь они впоследствии забыли в такси.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.