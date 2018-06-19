В Самарской области директор и главный бухгалтер ООО не выплатили более 397 миллионов рублей налогов
19 июня 2018 11:47
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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «СантТрансСтрой» и главному бухгалтеру той же фирмы.
Следствием и судом установлено, что в период с 2010 года по 2013 года злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость, путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, на общую сумму более 397 миллионов рублей.
Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары директору назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, а бухгалтеру – 1, 5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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