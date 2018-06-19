В Самарской области директор и главный бухгалтер ООО не выплатили более 397 миллионов рублей налогов

218

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «СантТрансСтрой» и главному бухгалтеру той же фирмы.Следствием и судом установлено, что в период с 2010 года по 2013 года злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость, путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, на общую сумму более 397 миллионов рублей.Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары директору назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, а бухгалтеру – 1, 5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.