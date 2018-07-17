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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре заведующую детским садом обвинили в передаче взяток на 180 тысяч рублей

17 июля 2018 11:19
132
В Самаре заведующую детским садом обвинили в передаче взяток на 180 тысяч рублей
Деньги предназначались за общее попустительство по службе.

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского округа Самары.

По версии следствия, в период времени с октября 2014 года по март 2017 года, обвиняемая передавала должностным лицам Департамента образования администрации городского округа Самары в несколько приемов взятки в виде денег в размере от 4 до 8 тысяч рублей ежемесячно за общее попустительство по службе, а всего на общую сумму – 180 тысяч рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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Комментарии



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