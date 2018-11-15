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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

15 ноября 2018 12:14
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В Самаре задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности
Сумма незаконного дохода составила свыше 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. В октябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконной банковской деятельности.

В период с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в городе Тольятти фигуранты, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 15 млн рублей.

Ведется расследование уголовного дела, сообщает облМВД..


Фото pixabay.com
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