В Самаре задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

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Возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. В октябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконной банковской деятельности.В период с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в городе Тольятти фигуранты, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 15 млн рублей.Ведется расследование уголовного дела, сообщает облМВД..Фото pixabay.com