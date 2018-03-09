В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого
9 марта 2018 12:35
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В Промышленном районе Самары полицейские раскрыли преступление, совершенное в середине декабря 2017 года. Из собранных материалов следует, что между двумя самарцами 1981 и 1991 годов рождения на улице Стара-Загора произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Из собранных в ходе работы на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов материалов следует, в ходе выяснения отношений младший из участников драки нанес своему оппоненту телесные повреждения.
Спустя некоторое время после инцидента пострадавшему мужчине стало плохо и, он скончался. К настоящему времени возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. По данным полиции злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.
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