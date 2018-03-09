Я нашел ошибку
Главные новости: 
Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко заявил, что считает «неприемлемым» поведение актеров театра «Современник» на гастролях.
Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в Самаре «сложной пьесой для самарского зрителя»
"Абсолютно пьяный" Михаил Ефремов вышел на сцену, сорвал спектакль и послал матом самарских зрителей
В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого Инцидент произошел в декабре на улице Стара-Загора.
В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого
Жительница Самарской области в порыве ревности до смерти избила подругу
Жительница Самарской области в порыве ревности до смерти избила подругу
В Тольятти были смертельно ранены мужчина и женщина, еще один мужчина в больнице Устанавливают обстоятельства ЧП.
В Тольятти были смертельно ранены мужчина и женщина, еще один мужчина в больнице
Из-за введения онлайн касс бюджет Сызрани может не досчитаться порядка 15 млн. рублей
Из-за введения онлайн касс бюджет Сызрани может не досчитаться порядка 15 млн рублей
В Свердловской области нашли уникальный изумруд Он весит массой более полутора килограммов.
В Свердловской области нашли уникальный изумруд
Выпускник сызранской «вертолётки» погиб в Чечне при крушении МИ-8
Выпускник сызранской «вертолётки» погиб в Чечне при крушении МИ-8
сегодня  Пятница, 9 марта, 22:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого

9 марта 2018 12:35
300
В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого Инцидент произошел в декабре на улице Стара-Загора.
Инцидент произошел в декабре на улице Стара-Загора.

В Промышленном районе Самары полицейские раскрыли преступление, совершенное в середине декабря 2017 года. Из собранных материалов следует, что между двумя самарцами 1981 и 1991 годов рождения на улице Стара-Загора произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Из собранных в ходе работы на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов материалов следует, в ходе выяснения отношений младший из участников драки нанес своему оппоненту телесные повреждения.

Спустя некоторое время после инцидента пострадавшему мужчине стало плохо и, он скончался. К настоящему времени возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. По данным полиции злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
7 марта 2018  19:23
Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В Пестравском районе мужчина приговорен к 7,5 годам лишения свободы за убийство знакомого
 Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.... Закон
268
6 марта 2018  21:21
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.
В Самаре суд отказал в досрочном освобождении главбуху финансовой пирамиды «Возрождение 63»
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.  Закон
618
5 марта 2018  23:06
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России.
ФАС возбудила дело против МТС и «МегаФона» за завышение цен в роуминге
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России. Закон
411
5 марта 2018  19:41
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Самарец осужден за незаконное хранение патронов для пистолетов
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
373
5 марта 2018  13:12
В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем
В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем
Продажа пива осуществлялась в нестационарном торговом объекте без зала обслуживания посетителей. Закон
265
2 марта 2018  21:04
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.
27-летний самарец на 10 лет лишился свободы за сбыт и хранение наркотиков
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.   Закон
448
2 марта 2018  19:39
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.
ФАС готова лишить фармкомпанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на два запатентованных лекарства из-за высокой цены
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.  Закон
431
Весь список
Происшествия
9 марта 2018  10:31
Выпускник сызранской «вертолётки» погиб в Чечне при крушении МИ-8
Выпускник сызранской «вертолётки» погиб в Чечне при крушении МИ-8
В результате крушения всего погибли 6 человек, одному удалось выжить. Происшествия
301
9 марта 2018  09:40
Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом Пламя распространилось на 60 кв. метров.
Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом
Пламя распространилось на 60 кв. метров. Происшествия
665
8 марта 2018  21:48
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Сергиевском районе водитель "Киа" при обгоне столкнулся на "встречке" с "Шевроле Авео", погиб ребенок
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.  Происшествия
699
Весь список
Криминал
9 марта 2018  12:35
В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого Инцидент произошел в декабре на улице Стара-Загора.
В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого
Инцидент произошел в декабре на улице Стара-Загора. Криминал
299
9 марта 2018  11:58
Жительница Самарской области в порыве ревности до смерти избила подругу
Жительница Самарской области в порыве ревности до смерти избила подругу
Во время застолья она приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому. Криминал
367
9 марта 2018  11:37
В Тольятти были смертельно ранены мужчина и женщина, еще один мужчина в больнице Устанавливают обстоятельства ЧП.
В Тольятти были смертельно ранены мужчина и женщина, еще один мужчина в больнице
Устанавливают обстоятельства ЧП. Криминал
326
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
628
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
574
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1174
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
772
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
843
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2197
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1450
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
757
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3912
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2254
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2692
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2599
Весь список

Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Клуб «Треугольник» приглашает на обсуждение моноспектакля «Родимое пятно» по одноимённой пьесе Николая Коляды
Весь список
Популярное
за сегодня

Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом

665

"Абсолютно пьяный" Михаил Ефремов вышел на сцену, сорвал спектакль и послал матом самарских зрителей

658

Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Волга»

647
за неделю

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4669

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

3310

Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

3166
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда