В Самаре задержали иностранного гражданина, подозреваемого в угоне такси

89

В Куйбышевском районе Самары находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию об угоне. На Новокуйбышевском шоссе злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у работника одной из таксомоторных организаций автомобиль марки «Датсун». Ставший жертвой преступления водитель такси сообщил об инциденте в полицию и предоставил описание нападавшего.Стражи правопорядка начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время патрульные заметили молодого человека, внешность которого совпадала с описанием угонщика. Сотрудники Росгвардии задержали гражданина Египта 1992 года рождения и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело об угоне, сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.