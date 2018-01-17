В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности

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В период с 20 октября 2008 года по 1 марта 2017 года лица из числа сотрудников Федерального казенного учреждения «Государственное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области», будучи осведомленными о получении пенсии по инвалидности, вступили между собой в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ГУ - отделению Пенсионного фонда РФ по Самарской области.В результате преступных действий установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних, а также подготовили в ГУ - отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области подложные документы, на основании которых данным гражданам были назначены и выплачены пенсии по инвалидности на общую сумму более 1, 3 млн рублей.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает облпрокуратура.