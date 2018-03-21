В Самаре во время конфликта с женщиной мужчина вытащил пневматический пистолет и угрожал расправиться с ней

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Находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Помощь стражей правопорядка требовалась в гостинице, расположенной на улице Куйбышева. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.К прибывшим на место происшествия патрульным за помощью обратилась администратор гостиницы. 26-летняя девушка сообщила, что у нее возник конфликт с находившимся в здании мужчиной. Во время ссоры житель Самары 1978 года рождения достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать ей расправой.Сотрудники Росгвардии задержали возмутителя спокойствия и передали вызванным на место происшествия полицейским. С места происшествия был изъят пневматический пистолет. В полиции возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.