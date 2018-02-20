В Самаре владельцы двух туристических компаний предстанут перед судом за мошенничество
20 февраля 2018 11:51
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Казагроторг» и ООО «Альтаир» по подозрению в мошенничестве.
Известно, что организации осуществляли туристические услуги под вывесками «Выгодно ТУР» и «Натали ТУР».
По данным пресс-службы облМВД, с 2014 по 2016 год злоумышленники получили от своих клиентов от 15 до 200 тысяч рублей за приобретенные путевки. Между тем, свои обязательства перед клиентами фирмы не выполнили. Сумма причиненного ущерба составила более 500 тысяч рублей.
По данному факту правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
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