В Самаре в конфликте при разгоне собак из травматики пострадали два человека

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Вчера вечером все участники конфликта были установлены и опрошены сотрудниками полиции. По предварительной информации конфликт возник между мужчинами у дома 199 по ул. Ленинской 30 января около 9 часов утра. Проезжавшие на машине мужчины обратили внимание на стаю собак, которые угрожали женщине и приняли решение оказать ей помощь. Выйдя из машины они стали разгонять собак. В это время к ним подошел мужчина, преставившийся хозяином собак. В ходе произошедшего конфликта незначительные телесные повреждения получили двое мужчин 1973 и 1977 гг.р..У одного из них на ноге укус собаки. У второго гематома на лице. У владельца собаки, мужчины 1971 года рождения, незначительная травма кисти руки. Врачами ему оказана помощь и мужчина отпущен домой. В ходе инцидента незначительные повреждения получила и собака. Животному оказана ветеринарная помощь после чего собака передана хозяину.У гражданина 1973 г.р. изъят травматический пистолет. Как установили сотрудники полиции оружие зарегистрировано в установленном законом порядке. В отношении мужчины составлен протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах).В территориальном отделе полиции от участников инцидента получены заявления друг на друга. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники самарской полиции обращаются ко всем, кто стал свидетелем произошедшего, а особенно к женщине, которая подверглась нападению собак -обратитесь по телефону в Самаре 332-02-02, сообщает облМВД.