В Самаре в конфликте при разгоне собак из травматики пострадали два человека
31 января 2019 13:12
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Вчера вечером все участники конфликта были установлены и опрошены сотрудниками полиции. По предварительной информации конфликт возник между мужчинами у дома 199 по ул. Ленинской 30 января около 9 часов утра. Проезжавшие на машине мужчины обратили внимание на стаю собак, которые угрожали женщине и приняли решение оказать ей помощь. Выйдя из машины они стали разгонять собак. В это время к ним подошел мужчина, преставившийся хозяином собак. В ходе произошедшего конфликта незначительные телесные повреждения получили двое мужчин 1973 и 1977 гг.р..
У одного из них на ноге укус собаки. У второго гематома на лице. У владельца собаки, мужчины 1971 года рождения, незначительная травма кисти руки. Врачами ему оказана помощь и мужчина отпущен домой. В ходе инцидента незначительные повреждения получила и собака. Животному оказана ветеринарная помощь после чего собака передана хозяину.
У гражданина 1973 г.р. изъят травматический пистолет. Как установили сотрудники полиции оружие зарегистрировано в установленном законом порядке. В отношении мужчины составлен протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах).
В территориальном отделе полиции от участников инцидента получены заявления друг на друга. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники самарской полиции обращаются ко всем, кто стал свидетелем произошедшего, а особенно к женщине, которая подверглась нападению собак -обратитесь по телефону в Самаре 332-02-02, сообщает облМВД.
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