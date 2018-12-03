В Самаре у пассажира машины нашли наркотик

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В Куйбышевском районе г. Самары за нарушение ПДД сотрудниками ДПС была остановлена автомашина «ВАЗ-211540». В салоне двигающегося автомобиля пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. При виде правоохранителей 28-летний пассажир заметно занервничал. Сотрудники полиции приняли решение досмотреть мужчину. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Изъятое было направлено на экспертизу. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области установили, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство -МДМА массой около 5,5 г, что относится к крупному размеру.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает облМВД.