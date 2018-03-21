В Самаре у молодого человека нашли 1,5 кг наркотика
21 марта 2018 10:27
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К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о причастности 27-летнего жителя областного центра к незаконному сбыту наркотических средств. Подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативных мероприятий. В ходе обыска по месту жительства молодого человека полицейские обнаружили пакеты с неизвестным содержимым, по виду напоминающим наркотик. Как показали результаты проведенного исследования, в обнаруженных упаковках находились синтетические производные наркотических средств, общая масса которых превысила 1,5 кг.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый за сбыт наркотических веществ арестован. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию областного центра, сообщает облМВД.
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