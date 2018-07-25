В Самаре троих местных жителей обвиняют в организации убийства бизнесмена
25 июля 2018 11:58
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Как сообщалось ранее, 9 мая 2017 года около одного из домов, расположенных по улице Калинина в городе Самаре, было совершено покушение на убийство местного жителя, 1972 года рождения. По версии следствия, 24-летний обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвел в мужчину, находящегося рядом со своим автомобилем, не менее 4 выстрелов из оружия. Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями шеи, туловища и конечностей, однако в ноябре 2017 года мужчина скончался от полученных повреждений.
По версии следствия, потерпевший неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля 2017 года, на территории кладбища «Рубежное» между потерпевшим и представителем ООО «Самара Спецкомбинат ритуальных услуг», произошел конфликт, связанный с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории города Самары. После чего, 50-летний обвиняемый вместе со своим 47-летним знакомым и решили организовать убийство указанного мужчины. Далее они привлекли к организации убийства еще одного своего 34-летнего знакомого, который за 1 миллион рублей должен был подыскать исполнителей убийства. После того, как исполнители были определены, 34-летний обвиняемый подъехал вместе с ними к дому, где проживал потерпевший, а когда он вышел из подъезда, 24-летний злоумышленник и произвел в него несколько выстрелов из оружия, которое ему передали организаторы убийства.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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