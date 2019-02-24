В Самаре сотрудники Росгвардии раскрыли угон автомобиля

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Подозреваемого в угоне помогла задержать бдительность экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. На улице Егорова в Куйбышевском районе Самары находившиеся на маршруте патрулирования стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21102. Патрульных насторожило поведение водителя – увидев их служебную машину, он явно занервничал, начал отворачиваться и закрывать свое лицо.Сотрудники Росгвардии решили проверить причину необычной реакции на свое появление. Во время беседы с молодым человеком, находившимся за рулем транспортного средства, они получили по радиостанции сообщение об угоне аналогичного автомобиля. При этом его приметы полностью подходили под описание обнаруженной ими вазовской «десятки».Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного молодого человека 2003 года рождения вызванным на место происшествия полицейским. Возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.