В Самаре сотрудники ДПС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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В Самаре на Южном шоссе сотрудники ДПС за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Daewoo Nexia». Пассажир легковушки – мужчина 1977 года рождения, не был пристегнут ремнем безопасности. Во время составления в отношении него административного протокола нарушитель сильно нервничал, поэтому было принято решение провести личный досмотр.В результате в присутствии двух понятых в правом наружном кармане штанов пассажира был обнаружен и изъят сверток из прозрачного полиэтилена, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета. Полицейские направили находку на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что внутри находился наркотик N-метилэфедрон массой 1,20 грамма. По словам задержанного запрещенное вещество он хранил без цели сбыта. Эта информация сейчас проверяется.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.