В Самаре сотрудник УФСИН задержан за взятку

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По версии следствия, 26 июля 2018 года на одной из баз отдыха, расположенных в поселке Красная Глинка города Самары, обвиняемый получил взятку в виде денежных средств в размере 12 тысяч рублей от гражданина за незаконные действия - не привлечение одного из осужденных ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, а также за снятие ранее наложенных дисциплинарных взысканий с осужденного, без наличия на то законных оснований.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Красноглинского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Самарской области.