В Самаре шестерым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
7 ноября 2018 12:57
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Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области предъявлено обвинение шести жителям Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. В сентябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконной банковской деятельности. В период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств.
За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 53 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудниками полиции проведено 12 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены шестеро обвиняемых, сообщает облМВД.
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