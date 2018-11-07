В Самаре серийный грабитель нападал на женщин

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В июне этого года с разницей в четыре дня на ул. Ташкентской и Дальневосточной в Кировском районе Самары произошли преступления: с шеи двух местных жительниц злоумышленник сорвал золотые украшения. В первом случае, нападение произошло в подъезде дома. Женщина поднималась к себе в квартиру, когда услышала за спиной шаги и заметила незнакомца. Тот неожиданно ускорил шаг, после чего подбежал, сорвал с шеи золотую цепочку и выбежал из подъезда. Однако в момент рывка украшение оборвалось, позже его фрагмент обнаружили на месте преступления. Второй эпизод произошел на входе в жилой дом. Добычей грабителя стала цепочка стоимостью 20 000 рублей.В обоих случаях пострадавшие постарались в кратчайшие сроки сообщить о случившемся в полицию.Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с видеокамер в подъездах, опросили жильцов соседних домов. Также были проверены возможные места сбыта похищенного и попадавшие в поле зрения правоохранительных органов граждане. В ходе работы появились подозрения: к совершенным на ул. Дальневосточной и Ташкентской грабежам может быть причастно одно и то же лицо. Вскоре данная версия подтвердилась. Выяснилось, что нападения мог совершить 37-летний мужчина. Данный гражданин, в прошлом судимый за совершение краж, разбойного нападения и причастность к незаконному обороту наркотиков, в марте 2018 года освободился из мест лишения свободы. Подозреваемый не стал отрицать своей причастности к ограблениям женщин. Он рассказал, что одну из похищенных цепочек продал прохожему, вторую - сдал в ломбард.За грабеж мужчине назначили два года четыре месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает облМВД.Фото pixabay.com