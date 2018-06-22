В Самаре руководитель и главный бухгалтер строительной компании осуждены за уклонение от уплаты налогов на 390 млн рублей
22 июня 2018 11:08
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Железнодорожный районный суд г. Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера строительной компании. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Судом установлено, что в период с 2010 года по 2012 год руководителем и бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой» подавались в налоговый орган декларации, содержащие недостоверные сведения о выполнении ряда работ с привлечением сторонних организаций. Таким образом умышленно занижалась налогооблагаемая база, и фирма смогла уклониться от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму более 390 млн рублей. Фактически же работы выполнялись силами самой компании, а исполнителями по фиктивным договорам подряда являлись фирмы-однодневки.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание руководящему лицу в виде 2 лет лишения свободы, бухгалтеру – 1, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на те же сроки лишил их права занимать руководящие и бухгалтерские должности, сообщает облпрокуратура.
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