В Самаре разбойники напали на офис финансовой организации

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Инцидент с нападением на офис финансовой организации, расположенный на улице Владимирской областного центра, произошел 24 марта. Двое молодых людей, под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили 17 000 рублей. В момент нападения в офисе находилась 23-летняя сотрудница. Пока один из злоумышленников держал входную дверь, второй, не выпуская из рук орудие преступления, потребовал у менеджера ключ от сейфа. Забрав денежные средства злоумышленники скрылись с места преступления.Полицейские установили и опросили свидетелей и очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские обратили внимание на то, что один из нападавших хорошо ориентировался в помещении офиса микрозаймов. Впоследствии стало известно: похожий молодой человек ранее работал в данном офисе на протяжении полугода. Возле мест его возможного появления сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из отдела полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре выставили засады. Подозреваемый был задержан. Ранее он отбывал наказание за убийство. Через некоторое время полицейские задержали и второго, неоднократно судимого злоумышленника.В настоящее время предполагаемое орудие преступления – пневматический пистолет – изъят. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.