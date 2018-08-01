В Самаре разбойника осудили за нападение с ножом на микрофинансовую организацию

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Как сообщалось ранее, 9 апреля 2018 года на офис одной из микрофинансовых организаций было совершено нападение: мужчина в накинутом на голову капюшоне и в солнцезащитных очках, угрожая кухонным ножом, потребовал у менеджера отдать ему денежные средства. Однако в офисе наличных денег не оказалось, а находившаяся там сотрудница, уличив момент, смогла выбежать через запасную дверь на улицу и сообщить о произошедшем в отдел полиции.Сотрудники самарского уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний мужчина. Подозреваемый не стал отрицать своей вины. Как установили полицейские, около шести часов вечера злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался с работы, когда на одном из домов по ул. Победы увидел вывеску микрофинансовой организации. Предположив, что в офисе имеются денежные средства, мужчина решил завладеть ими. Для конспирации он воспользовался солнцезащитными очками и накинул капюшон. Наличие при себе ножа злоумышленник объяснил тем, что взял его из дома для того, чтобы заточить на работе.По итогам проверки всех фактов было принято решение о возбуждении уголовного дела. Судом ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.

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