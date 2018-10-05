В Самаре раскрыли разбой в гаражном массиве

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Двадцатого августа этого года примерно в половине шестого вечера 28-летний водитель-экспедитор одного из самарских рынков возвращался домой с работы. На перекрёстке проспектов Кирова и Юных Пионеров он свернул в гаражный массив, где столкнулся с двумя незнакомыми парнями. Один из них приставил к горлу водителя нож и заставил расстаться с мобильным телефоном. После нападения нападавшие скрылись, а потерпевший обратился в полицию. Он подробно описал приметы грабителей.Работа по камерам видеофиксации показала, что незадолго до ограбления двое молодых людей, схожих по приметам с нападавшими, вышли из такси и направились в сторону гаражей, где и произошло преступление. Далее был установлен водитель того такси. В ходе опроса он пояснил, откуда забрал пассажиров и указал точный адрес доставки. В ходе оперативной «отработки» жильцов дома стало известно, что в одной из квартир проживают лица, склонные к употреблению алкоголя, по приметам схожие с разыскиваемыми. В той самой квартире был задержан один из подозреваемых в ограблении - 27-летний мужчина. На допросе он дал признательные показания и сообщил, что на преступлении был в компании приятеля-сверстника, который проживает у подруги в посёлке Стройкерамика.По прибытии на место его проживания оперативники оказались перед закрытой дверью, открывать которую подозреваемый отказывался. В ожидании оформления постановления на обыск прошло несколько часов. Всё это время дом был окружён сотрудниками полиции, иначе разыскиваемый мог скрыться. Парень был задержан. Оказалось, что он находится в федеральном розыске как лицо, скрывшееся от следствия. Молодой человек проходит по делу о нанесении тяжких телесных повреждений в ОМВД России Волжского района. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а он сбежал. Да ещё совершил очередное преступление. Теперь ему придётся отвечать за оба, сообщает облМВД.Фото pixabay.com